Ford suit la mouvance Tesla et prévoit de mettre des écrans géants dans ses véhicules

Une mise à jour pour Sync dans les tuyaux

Tesla donne l'exemple

Source : Wired

Après la consommation énergétique, la puissance, le confort ou encore la sécurité, on retrouve un nouvel argument de vente sur le marché automobile : les écrans de navigation.Ford annonce déjà qu'il faut s'attendre à du changement de ce côté là sur les prochains modèles de ses véhicules. Le fabricant américain a fait savoir que des écrans offrant une diagonale comprise entre 12 et 15 pouces seront incorporés dans ses automobiles dans le futur. À titre de comparaison, l'écran de la Ford Explorer, le plus grand actuellement disponible chez la marque, propose une diagonale de 10 pouces (le standard étant plutôt fixé à 8 pouces).Gary Jablonski, ingénieur en chef en charge de l'«» pour Ford, a aussi communiqué quelques éléments concernant Sync 4, la prochaine mise à jour majeure du système de communication et de divertissement des véhicules de la marque. La navigation via le Cloud va multiplier les possibilités et les données de trafic seront plus détaillées et plus régulièrement mises à jour. Le logiciel va aussi pouvoir exploiter les écrans plus grands à venir, avec la possibilité d'afficher plusieurs applications à la fois.Le cadre se veut également rassurant sur la question épineuse de la distraction. Il estime en effet que les écrans ne vont pas déconcentrer les conducteurs et qu'au contraire, ils leur permettront d'afficher les informations dont ils ont besoin de la manière la plus confortable possible.Ford semble en tout cas s'inspirer de Tesla, dont la Model 3 embarque un grand écran de 15 pouces et qui mise de plus en plus sur le divertissement à bord. Depuis quelques semaines, il est même possible de regarder Netflix ou YouTube sur l'écran de sa Tesla à l'arrêt.Un catalogue de jeux vidéo est aussi mis à disposition des clients, comme Cuphead, par exemple . Plus qu'un hub de contrôle et d'information, l'écran des voitures peut désormais servir à la détente. Reste à savoir si Ford ira aussi loin que Tesla en la matière.