Baromètre des comportements routiers : vitesse excessive et téléphone au volant en hausse

La vitesse en cause dans un accident sur sept sur autoroute

La manie du téléphone au volant ne disparaît pas

Malgré le, censé être la Bible du conducteur ; et les campagnes de sensibilisation multiples, les mauvaises habitudes au volant se multiplient et constituent autant un danger pour le conducteur que pour ses passagers ou les autres usagers de la route. Relayé par nos confrères d', l'observatoire annuel de la, la Société des autoroutes présente en Normandie, dans le Grand-Est et dans les Hauts-de-France, souligneDans son rapport, lamultiplie les chiffres inquiétants. Sur le plan de la, on apprend par exemple que. En 2018, ils n'étaient que 38% à dépasser ce cap. Ce chiffre est d'autant plus problématique qu'sur l'autoroute est causé par. Les distances de sécurité (deux secondes ou 100 mètres avec le véhicule qui nous précède) ne sont pas non plus respectées. Et 29% des conducteurs n'utilisent pas le clignotant pour dépasser.Concernant la circulation même sur l'autoroute, le gestionnaire nous informe que près dealors qu'ils pourraient très bien se rabattre. Pas si éloignés que cela, les poids-lourds gardent en partie l'habitude de déborder sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils sont 21% à faire cet écart, ce qui met naturellement en danger toute personne qui se trouverait sur la « BAU ».Outre l'alcool et, nous le disions, la vitesse,reste une arme létale,. 6% des conducteurs tiendraient toujours leur mobile en main en roulant. Cette pratique - à bannir -Enfin, on en parle peu souvent sans doute, maissur les autoroutes de France. Ladénombre trois accidents par semaine, soit 132, uniquement l'année dernière. Une fois sur deux, ses accidents surviennent alors que l'agent autoroutier pose des balisages, et un sur trois - un comble - lorsqu'ilà un usager accidenté.Alors que débutent les grandes vacances d'été, on ne peut que vous inciter, à la rédaction,, même s'il vous faut arriver un peu en retard à destination. Pensez à votre vie et surtout, à celle des autres.