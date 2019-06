Les véhicules Crit'Air 5 interdits de circulation dans 49 communes du Grand Paris dès le 1er juillet

Pixabay

Fin de vie pour les véhicules diesel qui franchissent la majorité (18 ans)

Crit'Air est un certificat qualité de l'air destiné à favoriser les véhicules les moins polluants

La verbalisation n'interviendra pas avant 2021

Le 12 novembre dernier, laavait voté la mise en place d'une(ZFE), avec comme objectif de, dans ou autour de Paris, jusqu'à la limite intérieure de la A86, qui englobe des communes comme Rosny-sous-Bois, Nanterre, Clamart, Bobigny ou encore Aubervilliers. L'interdiction de la dernière catégorie des vignettesentre en vigueur à partir du. Les jours sont donc comptés.Des 79 communes qui composent le Grand Paris, elles sont 49 à avoir accepté de s'aligner sur la décision du Conseil de Métropole, avec pour conséquence quedans les communes ayant signé un arrêté d'application de laà compter de ce 1juillet.Dans le détail,, c'est-à-dire les engins qui ont plus de 18 ans. Lesne sont pas épargnés, puisqueBien qu'une interdiction a été prononcée,. En effet, la prohibition des véhicules précités reposant sur le volontariat de chaque commune, les conducteurs qui persistent à rouler malgré l'interdiction ne seront pas sanctionnés., au mieux.Siest concernée, soit environ 5,5 millions d'habitants,et ne devraient plus prendre la route dès ce mois de juillet. L'objectif de la Métropole est d'. Si la restriction ne fait pas l'unanimité, le gouvernement pourrait accepter d'octroyer des prêts à taux zéro ainsi que des microcrédits pour les usagers les plus défavorisés.