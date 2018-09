Renault, Nissan et Mitsubishi vont intégrer Android dans leurs véhicules

Des millions de voitures équipés avec Android d'ici 2021

Quid des données personnelles ?

Signé le 18 septembre 2018, ce partenariat entre l'alliance des trois constructeurs et Google prévoit d'équiper la majeure partie des véhicules Renault, Nissan et Mitsubishi avec les services intelligents Android.De nombreux modèles pourront donc bénéficier de l'écosystème Google à compter de 2021. Les automobilistes auront ainsi accès aux services multimédias de Google via le Play Store, à Google Maps, mais aussi à l'interface vocale Google Assistant qui permettra de gérer les appels téléphoniques, l'envoi de SMS, la recherche d'information, ou encore la gestion des fonctionnalités du véhicule.Selon Hadi Zablit, directeur du Business Development pour l'alliance,Toutefois, l'alliance, qui a vendu près de 10,6 millions de véhicules l'an dernier, souhaite, ce qui parait logique puisque nombreux sont les utilisateurs d'iOS, mais aussi, car dans certains pays comme la Chine où Google est interdit, les constructeurs seront forcés de s'adapter en proposant une alternative.Cela fait plus de 10 ans que Google tente de s'immiscer dans le secteur de l'automobile. Avant de signer ce partenariat avec le trio de constructeurs, le géant de la tech a essuyé quelques revers, notamment car les constructeurs automobiles qui avaient été approchés jugeaient dangereux de laisser Google s'emparer des données des utilisateurs. C'est par exemple pour cette raison queetont préféré créer leur propre interface GPS, plutôt que de laisser Google équiper leurs véhicules.Cependant, la filiale d'jouit d'une popularité sans commune mesure, le rapprochement avec l'industrie automobile ne pouvait que se faire tant il est difficile et coûteux pour les constructeurs de proposer un système d'à bord de leur véhicule.Concernant la collecte des données personnelles, Kal Mos, directeur véhicules connectés pour l'Alliance, a tenu a rassurer en précisant qu'il faudra d'abord que l'utilisateur donne son autorisation à Google avant que le géant ne collecte les données générées par les applications.