L'État met en ligne une carte officielle des radars routiers

Une mise à jour est prévue tous les deux mois

Modifié le 05/07/2018 à 15h55

Un pas de plus du gouvernement vers l'. Mis en ligne aujourd'hui, le site - actuellement en maintenance... - permet de savoir où sont positionnés lesde France métropolitaine et de ses DOM TOM.À l'heure où sont rédigées ces lignes, la France compte 1 993 radars fixes, 695 radars de franchissement de feu rouge, 407 radars discriminants (qui flashent les différents types de véhicules à des vitesses différentes), 102 radars « vitesse moyenne » et 78 radars de franchissement de passage à niveau.Accessible via le site radars.securite-routiere.gouv.fr , l'initiative du gouvernement permet de connaître précisément l'emplacement desdisposés aux abords des routes françaises, et également d'en identifier le type.Pour chaque radar s'affiche sa date de mise en fonction, ainsi que la vitesse maximale à partir de laquelle il déclenchera son flash.Outre le positionnement des radars fixes, le site permet également de connaîtrePrévue pour être mise à jour tous les deux mois, cette carte intégrera, d'ici 2019, la carte de l'accidentalité routière.