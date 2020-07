Nissan a-t-elle signé la mort du CHAdeMO en adoptant le CCS ?

Alors que l’Association CHAdeMO vient d’introduire sa dernière évolution supportant une recharge des batteries encore plus rapide, quel avenir est encore possible pour ce standard ? Pour le moment, CHAdeMO reçoit le soutien de constructeurs chinois et éventuellement japonais.

Son avenir devrait donc rester cantonné aux pays asiatiques qui l’ont adopté, ne devrait pas aller au-delà. Seule la Nissan LEAF est encore commercialisée avec cette norme en Europe et aux États-Unis jusqu’à son renouvellement.