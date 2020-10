Scania teste les remorques solaires

L’installation solaire sur la semi-remorque représente un investissement de 50 000 $. Une somme conséquente, mais qui serait amortie sur de nombreuses années, la durée d’utilisation du système étant estimée à plus de 15 ans.

À noter, à ce titre, qu'un ensemble routier consomme jusqu’à 70 000 $ de carburant par an ; de fait si la consommation peut baisser de 5 à 20 % suivant le lieu d’exploitation, l’installation solaire pourrait être amortie entre 4 et 14 ans. Une solution pertinente dans les zones les plus ensoleillées, un peu moins au nord de l’Europe donc.

Il faudra cependant attendre la fin des essais en conditions réelles pour se rendre compte de la production d’énergie effectivement possible sur une année complète.

De plus, ces installations pourront être utilisées en V2G, vehicule-to-grid, pour servir de réserve d’énergie lorsqu’elles ne sont pas sur la route, permettant d’alimenter un réseau électrique.