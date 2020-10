Le futur Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable aura une puissance de 375 chevaux

Les amateurs de vrais tout terrain aiment s’évader dans la nature au volant d'un véhicule qui ne craint pas son environnement et qui s’affranchit facilement des obstacles lui barrant le passage. Alors si cette activité au cœur de la nature peut être réalisée en silence, et sans émission de CO 2 , le plaisir ne devrait être que plus grand.

Or, c’est la promesse que fait le nouveau Jeep Wrangler 4xe. Sa motorisation hybride est basée sur un moteur thermique essence de 2,0L qui entrainera les roues et agira aussi comme un générateur. Un moteur électrique de 99 kW (134 chevaux) est installé au bout de la boite de vitesse automatique à huit rapports. Enfin, un second moteur électrique développe 44 chevaux.

Le nouveau Wrangler 4xe développera ainsi une puissance combinée de 375 chevaux et un couple de 637 Nm. Pour s’assurer de sa fiabilité, Jeep a soumis cette nouvelle motorisation à des tests pendant 1,5 million de kilomètres.