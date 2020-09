Land Rover ajoute le Defender à sa gamme hybride rechargeable

Le Land Rover Defender Plug-in Hybrid est équipé d'un moteur 2.0 litres essence, auquel est ajouté un moteur de 105 kW. Le tout développe 400 chevaux et la marque promet « de l'efficience et un couple substantiel pour de plus grandes capacités ». Le Defender rejoint le Range Rover, le Range Rover Sport, l'Evoque et le Discovery Sport, qui ont tous les quatre également reçu leur déclinaison électrifiée ces derniers mois.