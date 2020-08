L'avenir passera-t-il par le turbo électrique pour réduire la pollution et doper les performances ?

Depuis toujours, le turbocompresseur permet d’améliorer le rendement des véhicules thermiques essence et diesel. En injectant plus d’air dans l’admission, le mélange est plus homogène et la combustion meilleure permettant une baisse de la consommation et des émissions polluantes tout en offrant plus de puissance et de couple.

Le défaut du moteur thermique turbocompressé est le temps de réponse de ce dernier, le temps entre l’appui sur la pédale d’accélération et la réponse du moteur correspondante. De plus, certains turbos seront plus performants sur certaines plages de régimes moteur que sur d’autres. Les constructeurs ont innové pour réduire au maximum ce temps de réponse et la plage d’utilisation en installant différents types de turbos sur un même moteur pour couvrir tous les régimes de puissance.

La solution à ces différentes problématiques pourrait venir du turbo électrique qui, contrairement à un turbo classique entraîné par les gaz d’échappement, est provoqué par un moteur électrique intégré qui pallie le manque de gaz d’échappement à bas régime.