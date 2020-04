En images : les plus belles photos de la super Lune du 7 avril

La plus grande super Lune de l'année

Observable de 18h10 à 4h35 en France métropolitaine, le phénomène est baptisé «».Si notre satellite ne s'est pas paré de couleur rosée, le phénomène doit en fait son nom à la saison printanière et aux couleurs des cerisiers, rappelle France 3 . Le terme «» s'applique quant à lui au moment où l'astre se trouve à moins de 358 000 kilomètres de la Terre Dans la nuit du 7 au 8 avril, la Lune était précisément à 356 907 kilomètres de notre planète, ce qui correspond à sa position la plus proche en 2020, et donc à la super Lune la plus impressionnante de l'année. Ainsi, elle apparaissait 7 % plus imposante que d'habitude.Et si vous l'avez loupée, notamment en raison du confinement, sachez que vous aurez l'occasion d'observer des phénomènes similaires les 7 mai, 16 octobre et 15 novembre prochains. En attendant, voici une sélection de photographies réalisées cette nuit :