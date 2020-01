Des astronomes pistent des sursauts radio rapides jusqu'à une galaxie voisine

Une véritable prouesse technique

Lire aussi :

L'ESA signe le contrat de lancement du satellite Euclid pour 2022

Le mystère est encore loin d'être résolu

Source : Science Daily

Découverts en 2007, les sursauts radio rapides sont des impulsions, observées sur des fréquences radio relativement précises, qui ne durent que quelques millisecondes. Il est possible de les classer dans deux catégories : les FRB qui ne sont pas répétitifs, et ceux qui le sont. Ces derniers peuvent ainsi être observés à plusieurs reprises, tandis que les autres sont des événements uniques.FRB 180916 a été repéré pour la première fois en 2018 par le télescope canadien CHIME () : en seulement cinq heures, le dispositif doté d'environ 1 000 antennes avait alors détecté quatre sursauts. Une équipe d'astronomes européens s'est par la suite basée sur une technique appelée «» pour localiser ce FRB.Dans une étude publiée dans la revue, ils expliquent qu'en combinant les efforts de huit télescopes dispersés dans le monde, ils ont pu situer l'origine du FRB dans le bras d'une galaxie spirale relativement proche de la Voie Lactée, à 500 années-lumière de la Terre. La région dans laquelle il se trouve s'étend sur sept années-lumière et abrite des étoiles en formation. Les scientifiques ont comparé cette prouesse à la capacité d'un être humain d'identifier un autre individu sur la Lune, depuis la Terre.Il s'agit par ailleurs de l'un des FRB les plus proches jamais enregistrés. Le sursaut radio rapide répétitif baptisé FRB 121102 se trouvait en effet dans une galaxie naine sept fois plus lointaine, et les autres FRB non-répétitifs que les scientifiques sont parvenus à localiser se trouvaient bien plus loin encore.Cette avancée laisse donc entendre que les FRB peuvent être émis d'endroits totalement différents les uns des autres, ce qui rend encore plus difficile la compréhension de leur origine.», a ainsi déclaré Kenzie Nimmo, co-auteur de l'étude. «».Si cette avancée laisse encore de nombreuses questions sans réponses, elle va permettre aux chercheurs de mieux étudier ces événements, qui sont probablement dus à des phénomènes cosmiques majeurs, comme la collision de deux étoiles à neutrons par exemple. Ils pourraient par ailleurs nous aider à mieux comprendre la façon dont la matière est distribuée dans l'univers, souligne