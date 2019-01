Des sursauts radio rapides repérés en dehors de la Voie Lactée

Entré en service en 2017, le radiotélescope CHIME - Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment - est à l'origine de ces nouvelles détections

12 nouveaux « flashs intergalactiques » détectés par CHIME

Les chercheurs s'attendent à d'autres découvertes

Source : The Verge

Dévoilée mercredi par le biais de deux articles publiés dans la revue Nature , la découverte d'une répétition de FRB ayant la même source met en émoi la communauté scientifique d'astronomes. Les sursauts radio rapides (FRB) sont de courtes impulsions d'ondes radio (de l'ordre de quelques millisecondes) très intenses, dont l'origine est encore inconnue. Cependant cette nouvelle découverte pourrait bien aider à changer la donne.Découvert en 2007 par David Narkevic qui détecta un signal 100 fois plus puissant que celui du fond diffus cosmologique, les FRB se situeraient à une distance de plusieurs millions, voir milliards, d'années-lumière de notre Voie Lactée. Au nombre de 12, ces nouveaux sursauts radio rapides détectés à l'aide du radiotélescope canadien CHIME pourraient bien aider les chercheurs à identifier la source de ces flashs cosmiques infiniment lointains. En effet, parmi ces 12 FRB récemment détectés, l'un d'entre eux s'est répété à plusieurs reprises et semble provenir d'un seul et même endroit de l'espace.De nombreuses hypothèses ont été émises depuis 2007 grâce à la détection de 52 sursauts radio rapides. Néanmoins, c'est seulement la deuxième fois que des FRB répétés ayant la même origine sont identifiés. La première découverte d'un tel phénomène remonte à 2015 et a été rendue possible grâce aux données du radiotélescope d'Arecibo dans le cadre du projet PALFA (Pulsar ALFA Survey Project).L'équipe composée d'une cinquantaine de chercheurs à l'origine de cette découverte estime qu'il faut s'attendre à de nouvelles détections de ces successions de FRB provenant d'une même source. Ils pensent en effet que plus de 5 000 FRB apparaissent dans le ciel chaque jour, mais que leur détection est surtout une question de chance : «».Cherry Ng, radioastronome à l'Université de Toronto, explique que ces sursauts pourraient provenir «».Selon Shami Chatterjee, astronome à la Cornell University et à l'origine de la première détection d'ondes répétitives, chaque FRB aurait une intensité 25 millions de fois plus puissante que celle du Soleil. Et le scientifique ne cache pas son enthousiasme : «D'autres successions de FRB auraient été détectées depuis la publication de cette étude, et c'est une très bonne nouvelle selon Shami Chatterjee, car cela permettra peut-être de localiser la source de ces « salves cosmiques ».