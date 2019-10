(Re)découvrez les premières photos de la face cachée de la Lune, dévoilées il y a 60 ans

Des informations filtrées par la propagande soviétique

Découverte d'une surface jusqu'alors inconnue

© Mental Landscape

Dès la fin des années 1950, en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se livrent une intense course à l'espace. Cette bataille, visant pour chacun à prouver sa domination technologique, a d'abord été marquée par l'avance prise par l'Union soviétique, avec un succès majeur obtenu il y a 60 ans, deux ans après Spoutnik.Le 4 octobre 1959, est en effet envoyée la sonde Luna 3, depuis la base de Baïkonour. Son objectif est d'impressionner le monde entier, en obtenant les premières images de la face cachée de la Lune. Cette mission fait suite aux réussites de Luna 1, qui a survolé la Lune à moins de 6 000 km en janvier de la même année, et de Luna 2, quelques mois plus tard, qui est parvenue à poser pour la première fois un objet artificiel sur le satellite naturel de la Terre. Mais ce que l'URSS se garde bien de révéler, c'est qu'elle a dû passer par quatre échecs avant ces issues heureuses.Dès le lancement de Luna 3, la propagande communiste abreuve la presse occidentale d'informations élogieuses sur la sonde. Et les journaux relaient les exploits spatiaux de la «». L'appareil doit tourner autour de la Lune, pour prendre des photos de son hémisphère caché, à une altitude d'un peu plus de 60 000 km. Après une période de flottement d'une dizaine de jours, les premiers clichés parviennent finalement jusqu'à la Terre.Au total, la sonde a pris 29 photos, sur environ 70 % de la face cachée de l'astre. Seules 17 sont véritablement exploitables et leur qualité n'est bien sûr pas impeccable, mais l'essentiel est assuré. Vous pouvez en consulter une partie (en plus de l'image ci-dessous) sur le site Mental Landscape , ainsi que d'autres clichés issus de missions soviétiques ultérieures.Une fois sa mission achevée, Luna 3 disparaît rapidement : après la perte du contact dès le 22 octobre 1959, elle se désintégrera dans l'atmosphère quelques années plus tard.La course à l'espace se poursuivra ensuite dans les années 1960, avec notamment la victoire la plus marquante enregistrée par les États-Unis : le premier être humain marchant sur la Lune, en juillet 1969.