Trois astronautes, dont le premier émirien, reviennent de l’ISS

Ils se sont posés à 12h59, exactement l'horaire prévu, dans les grandes steppes d'herbe sèche au Kazakhstan. Après un réveil très matinal, les trois astronautes ont pris place dans leur capsule et ont fermé l'écoutille à 6h30, avant d'enfiler leurs combinaisons et de patienter pour le trajet de rentrée vers la terre ferme. Soyouz s'est décroché de l'ISS à 9h36 et s'est progressivement éloigné avant d'allumer son moteur principal et de freiner au-dessus de l'Océan Atlantique Sud... Et de réussir une chute libre de 400 km d'altitude et de plus de 5000 km de distance, avec l'ouverture de l'énorme parachute pile au bon moment. Les trois astronautes vont bien, pour ce dernier atterrissage de l'année.La première mission dans l'espace d'un citoyen des Emirats Arabes Unis s'achève donc aujourd'hui. Hazza Al-Mansouri n'a passé qu'une semaine sur l'ISS, dans ce qui restera avant tout comme une mission de prestige, mais il n'en a pas moins conduit plusieurs dizaines d'expériences. Il a également animé plusieurs conférences avec le sol depuis l'orbite, et a participé à la vie de la station dans cette inhabituelle configuration à 9 astronautes, notamment en préparant avant-hier un dîner spécial avec des spécialités émiriennes.L'agence des Emirats a d'ores et déjà prévu une suite à son programme d'astronautique et pourra maintenant s'appuyer sur cette première expérience réussie. Sa mission a été si suivie aux Emirats que son retour était diffusé dans une vingtaine de cinémas !A côté d'Al-Mansouri, Nick Hague et Alexei Ovchinine reviennent d'une mission chargée de 202 jours (soit plus de 3200 tours autour de la Terre), avec des programmes chargés, plusieurs centaines d'expériences à leur actif et des sorties en scaphandre sur les flancs de la station (3 pour l'américain, une pour le russe). Les passionnés de l'espace se souviendront aussi qu'il y a presque un an le 11 octobre 2018, les mêmes Alexei Ovchinine et Nick Hague avaient échappé de peu à la mort grâce aux système d'urgence de Soyouz MS-10, alors que leur lanceur se désintégrait sous eux au cours du décollage. Leur seconde expérience ensemble aura été beaucoup plus agréable !Une autre « première » a eu lieu ce matin au moment du décrochage de Soyouz : a ce moment précis, l'italien Luca Parmitano est devenu le commandant de l'ISS et de son équipage de 6 personnes, ce qui n'était jamais arrivé pour un transalpin.Il y a actuellement 6 humains au-dessus de vos têtes :