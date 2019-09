L'agence spatiale japonaise a lancé un vaisseau inhabité en direction de l'ISS

© NASA / JAXA

Plusieurs tonnes de matériel d'exploration

Arrivée ce samedi à l'ISS

Source : Techcrunch

Mitsubishi Heavy Industries a indiqué que le vaisseau cargo HTV-8, transporté par la fusée japonaise H-IIB, était équipé de matériel d'exploration et de vivres pour les astronautes actuellement dans la station.C'est depuis le centre spatial de Tanegashima que le Japon a procédé au lancement réussi du vaisseau spatial inhabité, destiné à ravitailler l'ISS. Le lancement devait avoir lieu plus tôt ce mois-ci, mais un incendie sur le site de lancement, le 11 septembre dernier, a retardé le décollage. Cet incident serait lié à l'électricité statique générée par l'oxygène produit pendant le ravitaillement de la fusée en propergol, avant le lancement.5,3 tonnes de matériel et d'approvisionnement destinés aux astronautes de l'ISS sont désormais en chemin, dont un système de communication optique par satellite miniaturisé, développé par Sony Computer Science Laboratories.La fusée H-IIB a décollé à 01h05, heure locale (c'est-à-dire 16h05 heure française), et devrait atteindre l'ISS ce samedi. Selon l'agence spatiale japonaise, il s'agit du plus grand vaisseau spatial de transport au monde.Si vous souhaitez suivre l'arrivée du vaisseau cargo au niveau de la station internationale, vous pouvez vous connecter à la chaîne YouTube officielle de la NASA . Les opérations de récupération de l'engin de 12 tonnes par un bras robotisé, piloté depuis l'ISS par Christina Koch et Andrew Morgan, astronautes à bord, seront diffusées en direct.