L'astéroïde Ryugu est composé d'une matière primitive propre à la formation du système solaire

© Jaumann et. al., Science 2019/AFP/HO

De la formation de Ryugu

Aux origines du système solaire

Source : AFP, Science

Les images transmises par le robotont révélé des, essentiels aux chercheurs pour comprendre laEn octobre 2018, après son voyage à bord de la sonde spatiale japonaise, l'atterrisseur franco-allemand(acronyme de) parvenait à se poser sur le sol de l'astéroïde Ryugu , dont l'orbite est située principalement entre celles de Mars et de la Terre.Aujourd'hui, les clichés de la surface de Ryugu, transmis par MASCOT aux chercheurs, révèlent que l'astéroïde est constitué de: une foncée, rugueuse et friable, l'autre claire et lisse. Selon, du Centre aérospatial allemand, et son équipe, auteurs de l'étude publiée par, cela montre que Ryugu s'est formé à partir d'un «».sont présentées par les chercheurs : l'astéroïde pourrait être lequi se seraient successivement rapprochés, détachés et à nouveau rassemblés, par gravité. À moins que Ryugu n'ait été été heurté par un autre objet, dont le contact aurait entraîné des, à l'origine de la cohabitation des deux types de matériaux observés.Mais un des éléments clés de l'étude réside dans la découverte d'piégée dans la roche de l'astéroïde lors de sa formation, et similaire à la composition des météorites ditesCette matière est: comme l'explique Ralf Jaumann à l'AFP, c'est «», qui a formé les planètes de notre système.Aussi, la suite des analyses de Ryugu, et notamment des échantillons prélevés par Hayabusa2, pourrait considérablement faire avancer les recherches en ce qui concerne la. En effet, et comme le souligne à nouveau Ralf Jaumann, «».Ryugu n'a donc sûrement pas fini de nous surprendre.