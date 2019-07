Un timbre en édition limitée pour célébrer les 50 ans du premier pas sur la Lune

© La Poste

Une vente qui débutera le dernier jour de l'exposition La Lune du Grand Palais

Tiré à 600 000 exemplaires, leen édition limitée sera vendu à 1,30 € l'unité.Un nouveau timbre va être mis en vente : représentant un homme sur la Lune, le timbre en édition limitée a pour objectif dedu premier pas sur la Lune 600 000 timbres seront repartis dans l'ensemble des bureaux de poste et seront mis à la vente dès lundi 22 juillet.Conçu par, le timbre a été imprimé en héliogravure et sera vendu en avant-première dans plusieurs bureaux de poste temporaires, notamment à Toulouse, à la Cité de l'Espace et à Paris, au Carré d'Encre dès vendredi 19 juillet.À noter également que l'artiste, Alice Bigot, sera en séance de dédicaces au Carré d'Encre à Paris, vendredi de 14 h à 16 h.