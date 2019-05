Une collision extrêmement rare de deux naines blanches crée une "étoile zombie"

Pas d'hydrogène, ni d'hélium

Une deuxième vie

L'étoile, baptisée J005311, semble être sortie de sa tombe cosmique après la collision dedans la constellation de Cassiopée.Les résultats, publiés dans Nature le 21 mai, révèlent la nature de « l'étoile zombie » exotique et de ses propriétés inhabituelles. L'équipe a découvert cetà l'aide des données du télescope spatial WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) de la NASA et l'a ensuite observé grâce à un télescope terrestre à l'observatoire spécial d'astrophysique de Russie.À la fin de la vie d'une petite étoile, lorsque tout son carburant est épuisé, elle se transforme en- une étoile minuscule, dense et morte. Des chercheurs de Bonn ont toutefois examiné les radiations émises par l'étoile et ont découvert que celles-ci, habituellement présents au sein d'une naine blanche.En raison du signal d'émission inhabituel de J005311, les chercheurs soupçonnent que ce qu'ils ont détecté soitqui ont tourné l'une autour de l'autre pendant des milliards d'années. «», explique Gotz Gräfener, co-auteur de l'étude, dans un communiqué de presse. «».Généralement, les collisions de naines blanches se soldent par, appelées supernovas (nous pensons particulièrement à la supernova 2006gz qui avait été créée par la collision de deux naines blanches spiralant de plus en plus rapidement l'une vers l'autre du fait de l'émission d'ondes gravitationnelles). Mais J005311 n'a pas explosé : à la place, elle a été réanimée et a recommencé à brûler. Elle brille environ, possède un puissant champ magnétique et son flot de vents stellaires se déplace à 16 000 kilomètres par seconde. À environ 200 000 degrés Celsius... il y fait incroyablement chaud.Quel destin attend cette nouvelle étoile ? La mort, naturellement. Cet événement exceptionnel n'a retardé sa disparition que de quelques milliers d'années. Sa « deuxième vie » sera terminée une fois qu'elle aura épuisé tout son carburant. À ce stade, elle s'effondrera en une petite étoile et explosera.