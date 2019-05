Virgin Galactic : poursuite des essais de vols habités au Nouveau-Mexique

© Virgin Galactic

Un retour à la maison, tardif

A quand les vols dans l'espace habités ?

Désormais, direction le Nouveau-Mexique pour une centaine d'employés. Une base de lancement et d'atterrissage des fusées va y être déployée. Une étape-clé qui annonce l'arrivée imminente des vols réguliers ?C'est à proximité de la ville de Truth or Consequences, une station thermale dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, queva s'implanter. Plus précisément, c'est dans le Spaceport America, installation destinée aux opérations dans l'espace, que Virgin Galactic va poser ses valises et ses fusées.Ce n'est pas une surprise car l'entreprise a contribué à la création de ce « port de l'espace ». Voilà donc une sorte de « retour à la maison », qui a pris du retard à la suite des problèmes rencontrés lors de précédents vols (et notamment une explosion de navette en 2014, avec le décès du pilote Michael Alsbury).Ce déménagement est un moment crucial, car cela signifie que d'un hangar de R&D et d'un site de recherche, Virgin Galactic passe désormais à un site qui est déterminé comme LE lieu d'où partiront les premiers vols commerciaux. Un déménagement symbolique.Une large partie de l'équipe d'ingénieurs et le département de recherche et développement va rester sur le site de Mojave. Au Nouveau-Mexique, ce sont bien les équipes commerciales et tous les postes opérationnels liés au fonctionnement des fusées qui vont s'installer. Quel est le calendrier de Virgin Galactic ? A quand les premiers vols habités réguliers ? La date du 16 juillet 2019 est souvent citée, en référence au lancement d'Apollo 11, le 16 juillet 1969.Mais il y a peu de chances que les vols commerciaux débutent cet été, la période estivale étant justement retenue pour faciliter le déménagement du personnel concerné et de leurs familles.