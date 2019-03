10 ans après, la toute première exoplanète découverte par Kepler est confirmée

© NASA

Un parcours semé d'embuches

Un casse-tête résolu grâce à de nouvelles observations

- antérieurement connu sous les noms de KOI-4.01, puis KIC 3861595 - vient enfin de voir son statut d'exoplanète être validé.Découverte le 7 mars 2009 grâce à Kepler, cette exoplanète a demandé bien du fil à retordre aux chercheurs. En effet, bien que Kepler ait permis de découvrir des milliers d'exoplanètes, sa méthode de détection (méthode de transit) ne permet pas toujours d'être assuré à 100 % que les objets détectés sont bel et bien des exoplanètes, puisque d'autres phénomènes peuvent tromper le télescope. Il aura finalement fallu plus de 10 ans aux chercheurs pour confirmer la primo détection de Kepler, la faute à des estimations initiales faussées de l'étoile autour de laquelle gravite l'exoplanète.D'abord perçu comme un faux positif, les récentes recherches d'une équipe internationale d'astronomes dirigée par Ashley Chontos ont finalement eu raison de ce casse-tête et ont pu présenter leurs travaux lors de la cinquième conférence scientifique Kepler / K2 à Glendale en Californie.La chercheuse en charge des travaux a déclaré lors de cette conférence : «». Seulement, malgré ces nouvelles données, il a fallu à l'équipe d'Ashley Chontos confirmer leurs arguments par le biais de nouvelles observations.Dan Huber, coauteur de l'étude, explique : «(astronome principal du Smithsonian Astrophysical Observatory)».Les chercheurs expliquent également que vu de la surface de la planète, l'étoile hôte de Kepler 1658 b (son nom est simplement Kepler 1658) apparaitrait comme 60 fois plus grande que le Soleil vu depuis la Terre. L'exoplanète serait, elle aussi, environ 50 fois plus massive et trois fois plus grande que le Soleil. Elle orbite par ailleurs à une distance orbitale de 0.05 UA - seulement deux fois le diamètre de son étoile - ce qui en fait l'une des planètes les plus proches autour d'une telle étoile.Ashley Chontos conclut en déclarant : «».