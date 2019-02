Un mystérieux vortex sombre repéré sur la planète Neptune

à gauche Uranus et sa gigantesque calotte nuageuse, à droite Neptune est son mystérieux vortex sombre © NASA, ESA, A. Simon (NASA Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong and A. Hsu (University of California, Berkeley)



Des tempêtes titanesques dont on ignore encore l'origine



Un programme d'un grand intérêt scientifique

Parées d'une magnifique teinte couleur cyan en raison de leurs atmosphères chargées en méthane, les deux planètes ont aussi leurs saisons et leurs tempêtes, c'est le mystérieux vortex sombre de Neptune qui attire néanmoins le plus l'attention. Il s'agirait en fait d'une gigantesque tempête s'étalant sur une largeur de plus de 11 000 kilomètres !Ces images mettent en lumière les énormes tempêtes qui ravagent le pôle nord de Neptune, les chercheurs de la NASA ignorent encore comment elles se forment, mais ils estiment que les vortex se développent profondément dans son atmosphère et qu'ils ne deviennent visibles pour Hubble qu'une fois qu'ils ont atteint des altitudes élevées. À l'instar de l'instantané d'Uranus où l'on aperçoit très clairement la calotte nuageuse surplombant son pôle nord, les tâches blanches et brillantes sur Neptune sont ce que la NASA appelle des « nuages compagnons », que Hubble a déjà pu observer en bien plus grands nombres avec les vortex précédents et dont l'activité semble être corrélé avec leur apparition.Le chapeau nuageux trônant sur le pôle nord d'Uranus pourrait quant à lui être provoqué par l'inclinaison et l'axe de rotation unique et particulière de la planète géante. Durant la période estivale, le pôle nord d'Uranus est en effet continuellement exposé à un soleil qui ne se couche jamais, les chercheurs pensent que cette saison estivale pourrait avoir un impact très important sur l'atmosphère d'Uranus. Le petit point brillant que l'on peut observer au bord de la tempête serait un vaste et compact nuage de méthane glacé, la NASA indique d'ailleurs qu'il est parfois si brillant que des astronomes amateurs sont en mesure de l'observer et le photographier.C'est dans le cadre du programme à long terme OPAL -- que Hubble capture chaque année des instantanés des planètes de notre système solaire grâce à la caméra à large champ WFC3 installée sur le télescope spatial en 2009. Comme le précise la NASA dans son communiqué , la programme OPAL a pour objectif decomme c'est le cas avec cette tache sombre sur Neptune.Ce programme de suivi météorologique a pour objectif d'aider les chercheurs à mieux comprendre les planètes externes de notre système solaire et déchiffrer les mystères qui les entoure. En outre, ces analyses pourraient également permettre de mieux cerner