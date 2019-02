Le télescope Hubble a généré une nouvelle photo du champ profond de l'univers

Technique d'éclaircissement

Des résultats étonnants

Tous les ans depuis maintenant 1990, date à laquelle le télescope spatial Hubble a été envoyé dans l'espace à bord de la navette, l'outil scientifique de la NASA nous livre des clichés de notre univers. Dernièrement, c'est vers la galaxie du triangle (M33) que les yeux de notre « espion spatial » étaient tournés, avec un résultat pour le moins captivant Cette fois-ci, Hubble a fait le bonheur d'une équipe de l'Institut d'astrophysique des Canaries menée par Alejandro Borlaff. Leur travail, publié dans les colonnes d' Astronomy & Astrophysics et sur le site de l'organisme le 21 janvier 2019, nous offre la, peut-on lire sur le communiqué. Un projet mené sur les trois dernières années et dont le résultat final n'aurait pu exister sans les clichés d'Hubble.Pour arriver à leurs fins, les chercheurs ont ainsi regroupé des centaines d'images(HUDF), ou champ ultra-profond capturé par le télescope au cours des dernières années. Les photos HUDF sont le fruit d'une caméra à champ large 3 (WFC3) installée sur l'engin en 2009. C'est notamment grâce à elle que la communauté scientifique avait obtenu l'image la plus profonde de l'univers jusqu'alors, publiée en 2012 (photo de gauche, ci-dessus).Cette fois-ci, l'équipe d'Alejandro Borlaff a profité des grandes améliorations des traitements de l'image en effectuant un travail d'éclaircissement sur l'ensemble des sujets sélectionnés pour obtenir une nouvelle image de meilleure qualité.Le processus aura permis à l'équipe de scientifiques de se rendre compte que certaines galaxies possédaient une taille deux fois plus grandes que ce que l'on croyait.