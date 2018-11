Suivez en direct l'atterrissage d'InSight sur Mars

InSight prépare sa rentrée atmosphérique en se séparant de son étage de croisière © NASA

6 ans de travail contre 7 minutes de terreur



Amarsissage d'InSight - Vue d'artiste © NASA

La 1re mission destinée à étudier la structure interne de Mars

Suivez l'atterrissage d'InSight en direct

InSight est programmé pour se poser sur la surface de la planète rouge à 20 h 54. Suivezson atterrissage via le stream de la NASA sur Clubic.Ce soir, de longues minutes de stress et d'angoisse vont mettre à l'épreuve les astronomes de la NASA . L'atterrisseur, qui a nécessité 6 ans de travail et coûté près d'un milliard de dollars, va débouler suret effectuer sa rentrée atmosphérique à plus de 20 000 km/h, avant de tenter un atterrissage en douceur sur un site situé dans la plaineCe sont donc « 7 minutes de terreur » qui attendentce soir, 7 minutes auxquelles viendront s'ajouter les 8 longues minutes nécessaires au signal radio indiquant qu'InSight est bien arrivé à destination pour parvenir jusqu'au centre de contrôle du(JPL) de la NASA, à 76 millions de kilomètres de là.InSight - acronyme de- aura pour mission de déterminer la taille, la composition et l'état du noyau planétaire, ainsi que l'épaisseur et la structure de sa croûte et la composition de son manteau. C'estconsacrée à l'étude de la structure interne de Mars.Lesera aussi chargé de mesurer la force et la fréquence de l'activité sismique interne de la planète, ainsi que celle des impacts de météorites à sa surface. Pour répondre à ses objectifs, InSight est équipé d'une charge utile de 50 kg, composée des deux principaux instruments scientifiques suivant : le sismomètre SEIS - composé de capteurs sismiques et de températures qui permettront de. Le deuxième instrument est le capteur de flux de chaleur HP3 - fourni par l'agence spatiale allemande. Il s'agit d'un capteur capable de pénétrer le sous-sol martien à une profondeur maximale de 5 mètres, une grande première dans l'histoire de l'exploration martienne . Le capteur HP3 permettra de fournir des indices surDeux autres instruments composent la charge utile d'InSight : un magnétomètre ainsi qu'une station météorologique qui permettront d'apporter des mesures complémentaires aux deux instruments principaux.Pour en savoir plus et connaitre les détails concernant l'atterrissage d'InSight, n'hésitez pas à consulter notre article : Atterrissage d'InSight : que va-t-il se passer pendant les « 7 minutes de terreur » ? Vous pourrez suivre en direct l'arrivée d'InSight sur Mars via le stream officiel de la NASA, accessible ci-dessous :Une conférence de presse sera également diffusée peu de temps après l'atterrissage (réussi ou non) dusur la planète rouge.