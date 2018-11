Le Japon présente son futur centre de recherche spatiale futuriste, et il est géant

Avatar X - Clouds Architecture Office

La société new-yorkaise, connue pour avoir collaboré avec la NASA et pour avoir construit le mémorial de Staten Island en hommage aux victimes du 11 septembre, vient de dévoiler un nouveau projet de taille . Cette dernière a conçu un incroyable bâtiment futuriste, signé Masayuki Sono, qui servira de, l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise.L'présente des caractéristiques folles. Celui-ci sera construit au-dessus d'un cratère artificiel semblable à ceux que l'on peut retrouver sur la Lune. Le lieu, une ancienne mine, sera sculpté pour renforcer l'impression de paysage lunaire. Le bâtiment suspendu abritera le centre de recherche en robotique, et fera partie du campus de recherche spatiale Avatar X, construit tout autour sur l'île de Kyushu, et comportera aussi un bâtiment de simulation de l'environnement lunaire ainsi qu'en centre de recherche et de développement.Conçue comme un vrai bâtiment flottant, la structure de l'Avatar X Lab Building comporteraau-dessus du fond du cratère, tenus grâce à des câbles en acier.Le laboratoire sera construit à partir de panneaux transparents et translucides en membrane de polymère fluoré, enroulés autour d'un cadre en acier. Pour alléger un maximum la structure, les cloisons seront en fibre de carbone (comme les vélos de course des cyclistes professionnels), les plaques de plancher en aluminium alvéolé et les moulures en plastique renforcées de fibres., précise l'architecte Masayuki Sono.Il sera en outre possible d'accéder au lieu par un pont, à l'instar des astronautes qui doivent aussi traverser un pont pour rejoindre leur vaisseau spatial, tout un symbole.désigne une technologie qui doit permettre aux utilisateurs de contrôler des robots à distance. L'objectif affiché est dans un premier temps de contrôler, depuis la Terre, des avatars en orbite terrestre . Puis ce sera au tour de la Lune, puis de Mars.L'ANA (All Nippon Airways), partenaire de la JAXA sur ce projet, espère débuter ses tests d'avatars en orbite terrestre basse au milieu des années 2020. En attendant, l'agence pourra tester ses futurs robots en utilisant le vrai-faux terrain lunaire pour initier des simulations d'exploration spatiale.