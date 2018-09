Nissan s'associe à l'ESA pour construire un labo d'astronomie tout-terrain

Un véhicule de terrain

C'est au Salon de l'automobile de Hanovre quea présenté cette semaine son concept-car, véhicule destiné aux astronomes.Version améliorée de son modèle Navara, le Dark Sky embarque ainsi une remorque transportant un puissance télescope., ladite remorque, en plus de pouvoir transporter un télescope, embarque également un intérieur réfrigéré qui aide à le stabiliser ainsi qu'un lot de batteries capables d'alimenter un hotspot WiFi, une station d'ordinateur portable et un émetteur UHF destiné à relayer les informations recueillies par les chercheurs.Le véhicule auquel est attachée la remorque présente quant à lui différentes caractéristiques bien spécifiques au travail des astronomes, tels qu'un éclairage rouge afin de réduire la pollution lumineuse, ou encore un système d'aide à la conduite baptisé ProPilot, et qui tient compte de la remorque dans ses calculs.Destiné à être utilisé sur le terrain par des astronomes, Nissan et l'ESA ont utilisé la mission Gaia comme exemple de ce pour quoi le véhicule pourrait être utile.Dans les faits, la mission Gaia consiste en l'utilisation d'un satellite dont les chercheurs se servent afin de cartographier les étoiles de notre galaxie. Cependant, en complément du satellite, il arrive régulièrement que les scientifiques soient obligés de réaliser diverses observations eux-mêmes, souvent dans des endroits reculés et difficiles d'accès, qui plus est lorsqu'un télescope doit y être transporté.Ainsi, grâce au Navara Dark Sky, les astronomes devraient être capables d'accéder à ces endroits reculés de manière plus facile, et surtout, en étant capables d'y amener le télescope dont ils ont besoin, en toute sécurité, y compris via des chemins escarpés.Une innovation saluée par Fred Jansen, chef de mission de l'ESA pour Gaia, qui a déclaré :