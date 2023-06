Connaissez-vous IDEFIX ? L’irréductible petit rover franco-allemand partira explorer Phobos en 2024

Bientôt, il ne s’agira plus que de semaines, puis de jours. Les derniers tests du petit rover de la mission MMX ont lieu actuellement à Toulouse. Compatibilité électromagnétique, tests de communication entre la sonde principale et le petit véhicule franco-allemand, essais de « largage » simulés grâce au système MECSS (Mechanical and Electrical Connection and Support System, développé en Allemagne), l’été toulousain promet encore de longues heures de travail aux ingénieurs, chercheurs et techniciens qui s’occupent de ce joli petit robot de 41,5 centimètres de haut, 25 kilos sur la balance… et qui a désormais un nom ! Les responsables du CNES, de la JAXA japonaise et du DLR allemand ont signé un accord tripartite lors du Salon du Bourget il y a quelques jours, et ont baptisé à cette occasion le petit véhicule franco-allemand, qui s’appelle donc IDEFIX (pour une fois tout de même, ce n’est pas un acronyme).