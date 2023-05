Io : vous voulez voir des images de la lune de Jupiter ? C'est la NASA qui offre

L'avantage avec Juno, même si ses instruments sont plutôt conçus pour étudier les nuages et la structure de Jupiter, c'est que les points de mesure s'étalent sur plusieurs mois et années. Il est donc possible d'observer l'évolution des signatures thermiques des différents volcans ainsi que l'aspect de la surface, du moins tant que cela reste possible. En effet Juno se comporte bien depuis le printemps, mais cet hiver, il y a eu plusieurs ratés, en particulier à cause de ses instruments vieillissants et soumis aux intenses radiations de Jupiter.

Io est l'une des lunes les plus complexes à approcher de tout le Système solaire. Elle est la plus proche des « grandes lunes » (avec 3 600 kilomètres de diamètre, elle est d'ailleurs plus grande que la nôtre), et les titanesques forces de marées que sa planète mère exerce sur elle sont les responsables de son activité volcanique.