Pourquoi la NASA va reprendre ses sorties extravéhiculaires sur l'ISS ?

Cette enquête est aujourd'hui terminée, et la NASA a rendu ses conclusions le 18 octobre. Grosso modo, le matériel n'est pas défaillant, et aucune fuite n'a été détectée au cours des nombreux essais. Sans que ce soit mentionné explicitement, c'est donc l'évaporation de la transpiration de Matthias Maurer qui se trouvait en abondance dans le casque, ce dernier ayant probablement laissé la température intérieure monter un peu trop lors des périodes au soleil. Une « fausse alerte » qui renforce néanmoins la volonté de la NASA de disposer dans un futur relativement proche de combinaisons d'un nouveau type. Et qui, tout de même, a conduit à changer un petit peu le matériel pour encore plus d'absorption et d'aération.