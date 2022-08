La station spatiale Freedom, le rêve américain

Pour autant, on retrouve dans les concepts détaillés des équipements et expériences qui produisent des données aujourd'hui, au sein de l'ISS, 35 ans plus tard : sciences médicales et suivi des atrophies musculaires, construction de protéines cristallines particulières, étude de la dynamique des fluides et de comportements de mélanges à différentes accélérations… De façon générale, les bases de ce qui est devenu la routine de nos jours sont déjà posées, du grand bras robotisé et ses installations mobiles extérieures jusqu'au besoin d'une alimentation la plus proche de ce qui existe sur Terre. Restait à tout mettre en place !