Trop beau pour être vrai : les Américains ont-ils essayé de voler une station spatiale russe ?

La réalité est tout autre, mais pas moins épique. Le 6 juin 1985, la capsule Soyouz T-13 avec ses deux occupants, Vladimir Dhzanibekhov et Viktor Savinykh, s’envole de Baïkonour. Après une série de manœuvres audacieuses, l’équipage s’amarre à la station et démarre une liste d’improbables réparations dans la station entièrement en panne, les parois couvertes de givre et par une température glaciale. Mais à force de travail acharné, d’obstination et d’un flegme tout soviétique face aux pannes, les deux cosmonautes réussissent à sauver Saliout-7 et à rétablir ses systèmes de bord… Avant d’y passer plus de deux mois de mission et d’être relayés à partir du 17 septembre. Une fierté soviétique qui se transmet encore aujourd’hui à travers les témoignages, mais aussi via des œuvres de fiction sous forme de « biopic » comme le film Salyut-7, acclamé à sa sortie en Russie en 2017.