Sur la Station spatiale internationale, il devient plus facile d'éjecter ses poubelles

Et cela inclut des serviettes, des vêtements, énormément d'emballages, mais aussi des éléments d'expériences qui ne servent plus, des échantillons déjà analysés, et même certaines expériences elles-mêmes. Or tout ceci prend de la place, et de la masse. Avec l'avènement des cargos réutilisables de SpaceX, il y a aussi beaucoup plus de fournitures qui « montent » que de précieuses cargaisons qui « descendent ».