L'Europe livre un nouveau module pour les missions lunaires à la NASA, mais le programme Artemis est en retard

Pour les employés de Brême, comme pour les sous-traitants d'une dizaine de pays européens qui participent au programme, le 6 octobre dernier représentait une étape très attendue. Le deuxième « ESM » (European Service Module) est parti pour la Floride, où il sera testé puis assemblé à la capsule Orion, en vue de la mission Artemis II.

Constitué de 20 000 pièces, équipé d'un moteur principal et de 32 propulseurs auxiliaires, le module de service européen est indispensable aux missions d'Orion : il lui apporte le carburant, de quoi manœuvrer, le contrôle thermique, l'air et l'eau ainsi que l'électricité grâce à ses quatre panneaux solaires inclinables. Un élément non réutilisable qui doit donc être fourni pour chaque mission Artemis.