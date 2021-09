Des chercheurs ont conçu la plus grande simulation virtuelle de notre univers jamais créée

Ses dimensions sont comparables à la moitié de la distance entre la Terre et les galaxies observées les plus éloignées. Elle contient 2,1 trillions de particules de matière noire, dans un « cube » de 9,6 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais de quoi parlons-nous ? Tout simplement de la simulation la plus vaste et la plus précise (à l’heure actuelle) de notre univers, réalisée par une équipe internationale de chercheurs.