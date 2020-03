Des chercheurs travaillent sur une nouvelle manière de repérer les déformations sur les édifices

© Pixabay

Lire aussi :

Face aux risques de séisme, la géothermie donne des signes positifs



Surveillance en temps réel

Lire aussi :

Pas de gaspillage ! Une centrale électrique utilise son énergie en trop pour miner des Bitcoin



Concevoir de nouveaux bâtiments

Le cadre-prototype © The Optical Society

Cette méthode permettrait de réagir en temps réel aux déformations extrêmes, et de mieux concevoir les futurs édifices.Une description du procédé a été publiée par les chercheurs dans la revue de la société The Optical Society,. Elle consiste à fixer une caméra sur un trépied à une certaine distance du bâtiment à surveiller. Le bâtiment en question est pourvu de petits émetteurs lumineux. La caméra se charge alors, à l'aide d'un hologramme, de déterminer lorsque la lumière émise par ces appareils se déplace d'un émetteur à un autre.Cette méthode pourrait être utilisée sur différents types de structures. Flavio Guerra, chercheur de l'université de Stuttgart et membre du projet a déclaré : «». Il ajoute : «».Finalement, la méthode est simple, Phys.org soulignant que d'ordinaire, les systèmes d'inspection illuminent le bâtiment pour le surveiller. Dans le cas présent, les sources de lumière sont directement fixées sur l'édifice et dirigées vers la caméra, ce qui améliore la précision du repérage. Cette précision est de l'ordre du centième de pixel, et pourrait être encore améliorée en utilisant des caméras supplémentaires.Pour Flavio Guerra, le dispositif pourrait également participer à la conception de nouveaux édifices de grande taille. Le scientifique a déclaré qu' «».L'équipe a déjà testé son «» dans des environnements «». Ces tests ont été réalisés sur un prototype de bâtiment, un cadre de 9 mètres de haut dont les chercheurs ont surveillé les déformations. Les mesures rapportées par un vibromètre et un capteur à jauge de contrainte correspondaient effectivement à ce que le nouveau système a signalé. Désormais, les chercheurs, qui soulignent la simplicité de la méthode, souhaitent la tester sur de véritables bâtiments. Ils prévoient également de modifier le logiciel utilisé pour les mesures de manière à simplifier la surveillance d'édifices 24h/24.