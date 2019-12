En Californie, l'app officielle de prévention des séismes a envoyé sa toute première alerte

Près de neuf secondes pour transmettre l'alerte

Source : LA Times

L'application mobile MyShake, qui détecte les tremblements de terre en Californie, a annoncé avoir envoyé, mardi, sa toute première alerte à destination des utilisateurs se trouvant à proximité, pour leur informer qu'un séisme allait arriver très rapidement. Il a finalement eu lieu à proximité de Cholame, une petite localité californienne connue pour son mémorial dédié à James Dean, disparu dans un accident de la route ici même, en 1955.Plusieurs dizaines de résidents issus des comtés de Monterey et de San Luis Obispo notamment, situés le long de la faille de San Andreas, ont été informés via une alerte sur leur mobile d'un tremblement de terre à survenir. Et effectivement, un séisme de magnitude 4,3 sur l'échelle de Mercali a été enregistré à 10h30 heure locale. L'alerte, elle, a mis 8,7 secondes à parvenir aux utilisateurs.Théoriquement, l'application ne se manifeste que pour les tremblements de terre d'une magnitude supérieure ou égale à 4,5. Si une alerte a ainsi été envoyée, c'est parce que l'estimation initiale de l'indicateur de ShakeAlert fut mesurée autour de 4,8, avant donc d'être corrigée.Disponible auprès du public depuis le mois d'octobre, l'application créée par UC Berkeley, disponible sur Android et iOS, a pu faire ses preuves, et ce malgré la faible amplitude du tremblement de terre, qui n'a fort heureusement pas causé de dégâts, dans un État sous surveillance constante.L'application mobile est le relais du système d'alerte précoce des séismes californiens. Outre la transmission des alertes, des cartes et des différents conseils de sécurité, elle permet aux mobiles de détecter les tremblements de terre, grâce à l'accéléromètre inséré dans les smartphones, ce qui donne un côté participatif à l'application et étend son champ d'action.151 personnes ont ainsi témoigné de leur «» sur MyShake. Parmi elles, seules 15 ont déclaré avoir ressenti de légers tremblements.Pour le moment, l'outil reste perfectible. Le système ne prévient généralement que les personnes très proches de l'épicentre, et n'ont pas forcément le temps d'attendre la transmission de l'alerte.