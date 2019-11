Tremblement de terre : les récents précédents en France, après le séisme du 11 novembre

© Twitter @FranceSeisme

Aucun dégât pour les deux centrales nucléaires se trouvant à proximité de l'épicentre

Emplacement des séismes d'une magnitude supérieure ou égale à 5 depuis 1989 en France et à proximité immédiate des frontières. En rouge, le séisme du 11 novembre 2019 (© BCSF)

La métropole épargnée... pas l'Outre-Mer

SÉISME / FRANCE : Quatre blessés, dont un grave. Le secteur du Teil, en Ardèche, le plus touché. Nombreuses maisons fissurées, des toitures se sont effondrées. Le centre-ville coupé à la circulation par les gendarmes (Le Dauphiné). #TremblementDeTerre pic.twitter.com/QT2JWW5sss — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 11, 2019

Ce lundi 11 novembre 2019, à 11h52, de nombreux français ont été secoués avec une certaine vigueur après avoir ressenti autour de Montélimar un séisme assez important (pour la France, précisons-le d'emblée), d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter. Le Réseau National de surveillance sismique (RéNaSS) a révisé la magnitude à 5,1 , avec une profondeur de 9 kilomètres. Le tremblement de terre, qui aurait duré une bonne dizaine de secondes d'après certains témoins, aurait fait, selon un dernier bilan communiqué en milieu d'après-midi, quatre blessés dont un grave, touché par la chute d'un échafaudage.Le Bureau central sismologique français (BCSF) de Strasbourg note que l'épicentre se trouve entre Le Teil et Viviers, dans la Drome, une zone environnante de Montélimar, la deuxième ville du département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'épisode sismique aurait été ressenti jusqu'à Montpellier, dans l'Hérault, mais également dans le Gard et le Vaucluse. Tables et assiettes tremblantes, portail arraché, volets décrochés... la puissance de la secousse a causé des dégâts mineurs très localisés mais pouvant s'avérer dangereux.Les centrales nucléaires de Tricastin et de Cruas-Meysse, qui se trouvent à proximité de l'épicentre, n'ont subi, elles, aucun dégât. Après avoir procédé aux contrôles réglementaires prévus pour s'assurer de l'absence d'impact sur les installations, EDF indique, lundi après-midi, queLe dernier tremblement de terre supérieur à une magnitude minimale de 4 sur l'échelle de Richter proche du lieu de celui du 11 novembre fut mesuré au sud de Largentière, le 3 août 2011 (magnitude 4,5).Plus largement, en France métropolitaine, sur ces trente dernières années, le BCSF n'a recensé que 7 séismes d'une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter, ainsi qu'un huitième en mer, au large de la Corse. Sur cette période, le tremblement de terre le plus important reste celui mesuré à Perpignan (magnitude de 5,6) le 18 février 1996. Il fut alors ressenti par la quasi-totalité de la population des départements de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.Il en revanche très fréquent que les départements d'Outre-Mer ressentent de forts tremblements de terre. Le 29 novembre 2007, un séisme d'une magnitude de 7,4 avait dangereusement secoué la Martinique, faisant 1 mort et 6 blessés graves, et provocant d'importants dégâts matériels comme l'effondrement d'un parking de Fort-de-France. L'Île fut encore très récemment frappée par un séisme d'importance, le 28 septembre 2018 (6,0 sur l'échelle de Richter).