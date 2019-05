Des chercheurs conçoivent un pacemaker sans batterie, alimenté par les battements du cœur

Crédit : DigitalTrends

Un prototype de « stimulateur cardiaque symbiotique » testé avec succès sur des porcs

Une avancée majeure qui nécessite de plus amples travaux

Maintenir le rythme cardiaque à un seuil stable ou accélérer les pulsations du cœur lorsqu'elles sont trop lentes, c'est le but premier d'un. Seulement voilà, ces dispositifs doivent faire avec des piles dont les durées de vie se limitent à quelques années (entre six et douze ans en fonction des pathologies et des modèles de pacemaker). Conséquence directe de cette lacune, les malades sont contraints depour remplacer leur boîtier. Une étape qui pourrait être amenée à disparaître au profit de pacemakers potentiellement implantés à vie.», explique Zhou Li, professeur à l'École des Nanosciences et de la Technologie (rattachée à l'Académie des Sciences chinoise), au média DigitalTrends . «», poursuit le chercheur. «».Ce prototype, implanté avec succès sur des porcs adultes, rend l'idée de pacemakers auto-alimentés et implantés à vie, non seulement intrigante, mais faisable, note DigitalTrends. Les tests réalisés par les chercheurs américains et chinois prouvent par ailleurs que le système iTENG permet depour atteindre (et même dépasser) le seuil légal nécessaire à une utilisation médicale sur l'homme.Pour autant, il faudra se montrer patients avant que les équipementiers médicaux puissent se saisir de cette technologie, explique Zhou Li.», pointe le scientifique. «».Ces travaux pourraient enfin bénéficier à d'autres secteurs que celui des seuls stimulateurs cardiaques et se montrer pertinents sur d'autres appareils médicaux (comme les stimulateurs cérébraux et musculaires, par exemple).Notons toutefois que le concept de stimulateur cardiaque symbiotique ne date pas d'hier. En 2012, Le Figaro Santé évoquait déjà la question dans ses colonnes.