Un tube chirurgical autonome apprend à naviguer vers le cœur par lui-même

Un taux de réussite à 95 %

Prochaine étape : passer par les vaisseaux sanguins

Ce n'est autre qu'un Français, Pierre Dupont, appuyé par ses collègues de la Harvard Medical School, qui a mis au point l'un des premierscapable de naviguer par lui-même jusqu'au cœur d'un patient. Une innovation de taille dans le domaine de la cardiologie qui, en s'aventurant vers le cœur de la manière la plus exacte et la plus directe qui soit, pourra aussi bienque les traitements cardiologiques.Équipé d'une caméra et d'une lampe LED à son embout, ce tube est avant tout «» du tube, explique NewScientist Pour pouvoir guider ses mouvements, l'équipe de recherche a compté sur les progrès duen ayant recours à «». L'équipe s'est entraînée sur des porcs en leur effectuant une incision en bas du cœur et en insérant le cathéter qui, sur 83 tests, a réussi à naviguer jusqu'au «».Loin d'être de l'ordre du détail, une telle opération implique que les chirurgiens traitent l'incision au niveau du cœur simultanément pour éviter que la fuite sanguine ne soit trop importante. La mise au point d'un tel tube autonome et aussi performant permet ainsi aux équipes chirurgicales de se concentrer davantage sur, plutôt que de diriger manuellement le tube qui implique une concentration de taille.», ajoute Manesh Patel de la Duke University. L'équipe de recherche espère pouvoir suffisamment améliorer le cathéter pour pouvoir entrer par les «» qui peut endommager les tissus du cœur.