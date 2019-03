Un nouveau dinosaure découvert en Australie, il a la taille d'un... wallaby

Le Galleonosaurus, un « coureur habile »

Les petits Ornithopodes étaient très répandus sur le territoire de l'actuelle Australie

Comme leplusieurs dizaines de millions d'années plus tard, leétait une créature véloce. Ce petit, présent dans le sud-est de l'Australie au cours du Crétacé, se déplaçait lui aussi en bondissant sur ses puissantes pattes postérieures. De la même taille que son lointain descendant, ce petit herbivore appartenait à la famille des Ornithopodes, apprend-on de Cnet US », note Matthew Herne, Paléontologue rattaché à l'Université de Nouvelles Angleterre, à Armidale (situé entre Brisbane et Sydney, sur la côte sud-est de l'Australie).Nommée Galleonosaurus en guise d'allusion à la forme étonnante de sa mâchoire (qui reprend vaguement la forme d'un galion, explique Cnet), cette espèce comptait parmiprésents en Australie durant le Crétacé. Particulièrement variée en termes de spécimens recensés, cette grande famille d'herbivores regroupait à la foisde la taille du Galleonosaurus et des, comme l'Edmontosaurus, un dinosaure à bec de canard mesurant jusqu'à 15 mètres de long.Le Galleonosaurus est la cinquième espèce de petits Ornithopodes découverte dans l'État de Victoria. De quoi prouver que ces herbivores de taille réduite étaientdans la région durant le Crétacé.», indique Matthew Herne.Découvert par les volontaires de l'association Dinosaur Dreaming (sous l'égide du Museum Victoria et de l'Université de Monash), le Galleonosaurus a fait l'objet, ce 11 mars, d'un communiqué publié sur le site officiel de l'Université de Cambridge.