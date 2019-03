On n'arrête pas le progrès : des chercheurs donnent la vision infrarouge à des souris

Une nanoparticule oculaire pour une super-souris

Une technologie qui pourrait avoir plusieurs finalités

Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Chine et de la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts ont mis au point unequi permet de doter les souris d'une « super-vision ».Les souris, comme nous, ont une vision qui se limite à la lumière visible, c'est-à-dire que leurs yeux répondent uniquement. Les ondes supérieures à 700 sont invisibles pour les souris, comme pour nous, et sont celles que l'on nomme les ondes « infrarouges ».C'est pour permettre aux souris de voirque les scientifiques ont développé cette nanoparticule oculaire. Ils ont d'abord testé leurs pupilles afin de savoir si elles pouvaient détecter la lumière. Par la suite, après leur avoir injecté la nanoparticule, c'est à l'aide dedans lesquels ils ont placé les souris que les scientifiques ont pu observerde leur technologie. En testant des souris injectées de cette nanoparticule et d'autres qui ne l'étaient pas, ils ont pu voir que les premières réussissaient à 80 % à distinguer une plateforme cachée dans le noir avec des aides visuelles, alors que les secondes étaient seulement 50 % à y parvenir.La nanoparticule transforme la longueur d'onde indétectable en une onde détectable par les cellules de l'œil. La lumière infrarouge apparaît alors comme unepour les souris. Les nanoparticules ont eu un effet desur les souris injectées et n'ont eu aucune séquelle sur leur vision normale.Cette technologie pourrait permettre aux mammifères deet aussi, une fois adaptée et injectée, d'offrir à son porteur une correction de la vue : la nanoparticule produirait alors un changement dans l'œil. En effet, il est possible dede façon à ce qu'elles modifient les longueurs d'ondes.Bien que cette technologie semble fonctionner sur des souris, nul doute qu'elle devra évoluer pour qu'à notre tour, nous puissions voir dans le noir, tels des super-humains !