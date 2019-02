Thomas Pesquet lance un concours pour tester des projets à bord de l'ISS

Envoyer son projet dans l'espace

Inscriptions ouvertes jusqu'au 5 avril 2019

L'annonce s'est déroulée à l'université Paul Sabatier, à Toulouse., spationaute français, et, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ont alors donné le coup d'envoi duOrganisé par le, il «». La définition est donc assez large, d'autant que le règlement précise que «».Mais les trois projets lauréats (maximum) n'auront pas postulé pour rien. Ils se verront en effet soutenus par le CNES, grâce notamment à la désignation d'un correspondant au sein de l'organisation et à une aide financière, pouvant aller jusqu'à 50 000 euros. Ils pourront surtout faire appel à lapour concrétiser leur idée. Et ce, grâce à Thomas Pesquet, qui testera les projets dans l'espace, lors de son prochain voyage, prévu pour fin 2020 - début 2021.Pour être éligible au concours, vous devez impérativement être un(e) étudiant(e) inscrit(e) dans un établissement français d'enseignement supérieur. De plus, le projet doit respecter certaines limites concernant la mobilisation de l'équipage et du système de télémesure de l'ISS, ainsi que sur le poids et le volume d'équipements à embarquer.Si vous avez la tête dans les nuages et des étoiles plein les yeux, vous pouvez dès à présent envoyer une lettre d'intention argumentée sur le site de Génération ISS . Vous avez jusqu'au 5 avril 2019 pour déposer cet acte de candidature. Ensuite, vous aurez jusqu'au 7 juin prochain pour envoyer votre dossier complet. Avant de croiser les doigts pour faire partie des finalistes, qui exposeront leurs idées à l'oral le 20 juin 2019, puis des lauréats, annoncés le jour même.