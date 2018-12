Le Large Hadron Collider se met à l'arrêt pendant 2 ans pour travaux

En 2021, le LHC effectuera des collisions à 14 TeV

2025, au programme : le LHC à haute luminosité

L'incroyable machine d'une circonférence de 27 km, qui n'est autre que le plus puissant accélérateur de particules au monde à l'heure actuelle, est entrée le lundi 3 décembre dans une phase de « mise à niveau ».Durant les deux prochaines années, plus aucun faisceau de particules ne voyagera à des vitesses infernales au sein du LHC. Ce «» n'est pas le premier puisque le LHC avait déjà été arrêté en 2013 pendant près de deux ans afin de rénover et développer des infrastructures permettant de le préparer à un nouveau cycle d'exploitation à plus haute énergie.Cette fois-ci, le LS2 -- a pour but de réaliser un nombre important de travaux deet met ainsi fin au deuxième cycle d'exploitation (2015 - 2018). Ce dernier a été plus que fructueux, même s'il n'a cette fois-ci découvert aucune particule élémentaire, il a permis de produire «».Le CERN indique par ailleurs que les données enregistrées suite à ces collisions représentent l'équivalent «», ce sont des informations qui continuentFrédérick Bordry, directeur des accélérateurs et de la technologie au CERN, se félicite: «». Il ajoute à propos du LS2 : «».Outre le fonctionnement à son énergie nominale de 14 TeV, le LHC accueillera également en 2021 un projet destiné à « doper » sa luminosité et ainsi produire encore plus de données : il s'agit du(HL-LHC). Ce nouveau projet devrait entrer en service d'ici 2025.En attendant le HL-LHC, nul doute que le troisième cycle d'exploitation du LHC, qui débutera à partir de 2021, devrait permettre au CERN de continuer à vérifier les prédictions du Modèle standard, à approfondir les connaissances sur le boson de Higgs ou à découvrir encore de nouvelles particules exotiques avec une précision, une rapidité et une efficacité accrue.