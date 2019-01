Physique des particules : le CERN va faire une grande "mise à jour" du modèle actuel

Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière dans l'Univers ?

Une stratégie pour que l'Europe reste au premier plan

De nombreuses années se sont écoulées depuis la mise en service du, le premier accélérateur à protons, en 1957 et la construction du Grand collisionneur électrons-positrons (LEP) et son tunnel de 27 km de circonférence qui fut inauguré en 1989. Cet ouvrage, qui constitue le plus grand accélérateur de particules du monde, sera réutilisé en 2008 pour lancer le Grand collisionneur de hadrons (LHC). C'est ce dernier qui permettra aux scientifiques la découverte du Boson de Higgs . Cette particule élémentaire a apporté une grande crédibilité au modèle standard de la physique des particules établi dans les années 70 et a permis d'établir un consensus autour du tableau des composants de la matière.Toutefois, le modèle standard contient encore un grand nombre de paramètres libres (des valeurs et des constantes qui permettent de décrire la masse et le couplage des particules) qui restent à déterminer. Le modèle standard laisse beaucoup de questions sans réponses, notamment concernant la matière noire, mais aussi la relativité générale ou l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est l'une des raisons pour laquelle le conseil du CERN, lors de sa 190session, a décidé du lancement de cette mise à jour.a déclaré Sijbrand de Jong, président du Conseil du CERN. Et d'ajouter :Cette « nouvelle vision » initiée par le CERN achèvera son processus en mai 2020 avec une session spéciale du conseil du CERN qui recevra pour approbation la stratégie finale mise à jour.Halina Abramovicz, présidente du groupe sur la stratégie européenne à tenu à détailler les orientations de ce processus :