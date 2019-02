Léonides : une nouvelle pluie de météorites à observer ce week-end !

D'où proviennent les Léonides ?

C'est la même routine annuelle pour les passionnés d'astronomie. En novembre, un essaim de météorites traverse notre ciel pour livrer un spectacle unique et visible à l'œil nu : les, une pluie d'étoiles filantes à observer dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 novembre 2018, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète bleue. Seule condition : une nuit noire sans pollution lumineuse.Le nom « Léonides » est tiré de la constellation du Lion, d'où semblent provenir les étoiles filantes. En réalité, ces dernières ne sont autres que des débris de la comète Tempel-Tuttle, qui contourne le soleil tous les 33 ans et laisse derrière elle des traînées de poussières. Ces dernière croisent ensuite le chemin de l'orbite terrestre, entraînant ce phénomène observable tous les ans à la même période.Selon Space.com , qui se fait le relais de ce rendez-vous, l'hémisphère nord, dont fait partie la France, bénéficiera d'une meilleure visibilité que l'hémisphère sud. A voir si les Léonides nous offriront un spectacle plus grandiose que les Orionides, dont les étoiles filantes ont illuminé nos nuits entre le 2 octobre et le 7 novembre dernier Il n'y a plus qu'à s'éloigner (beaucoup) des grandes agglomérations et profiter de ce spectacle inouï.