La Terre n'aurait finalement pas une, mais trois lunes !

Illustration réalisée par Gábor Horváth

Les deux lunes cachées de la Terre

Des nuages de poussière gigantesques et « insaisissables »

Une découverte qui devrait en faciliter d'autres

Découverts en 1961 par Kazimierz Kordylewski, ces deux nuages de poussière portant son nom n'ont cessé d'alimenter le débat et les spéculations depuis près d'un demi-siècle. Les scientifiques hongrois de l'Université Eötvös Loránd sont finalement parvenus à confirmer l'existence de ces deuxBien que quelques observations avaient déjà réussi à décrire les nuages de Kordylewski, notamment celle de J. Roach en 1975 à l'aide de l', il est très difficile de les détecter et encore plus de les observer correctement. Situés aux points de Lagrange L4 et L5, ces « nuages satellites » seraient composés de particules individuelles ne mesurant pas plus d'un micromètre.À l'instar de la lueur zodiacale, la lumière du soleil réfléchit sur ces particules très fines, mais les nuages de Kordylewski restaient jusqu'à présent tapis dans l'obscurité de l'espace simplement car l'intensité de la lumière qu'ils réfléchissent est extrêmement faible.Judit Slíz-Balogh, co-auteure de l'étude, a déclaré :Pourtant, ces nuages sont « gigantesques », du moins par rapport à la taille de la Terre. Ils recouvrent en effet une zone d'environ 105 000 km sur 70 000 km : 10 fois plus large que notre chère planète et 30 fois plus que le diamètre de la Lune.Pour parvenir à observer ces deux nuages satellites, les chercheurs ont utilisé des filtres polarisants sur leurs instruments après avoir réalisé une modélisation sur ordinateur. Ils ont ainsi pu détecter la lumière réfléchie par les microparticules qui les composent. Gábor Horváth, co-auteur de l'étude explique :En effet, les nuages de Kordylewski sont assez instables. Les particules qu'ils renferment sont continuellement échangées en raison des perturbations causées par la force gravitationnelle du Soleil, modifiant ainsi leur structure. Les chercheurs précisent d'ailleurs :L'étude, publiée dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society , permettrait à d'autres scientifiques de faire des avancées concernant les points de Lagrange, où plusieurs missions spatiales pourraient probablement être déployées, à commencer par le télescope James Webb qui sera positionné au point de Lagrange L2.Gábor Horváth explique : «».