Ubisoft dévoile un outil de traduction automatisé des hiéroglyphes

Source : Ubisoft

Un projet crowdsourcé

est un projet de recherche entamé par Ubisoft, alors en plein développement d'(2017). L'éditeur, qui avait besoin d'un moyen rapide de générer des hiéroglyphes réalistes pour rendre son jeu de rôle le plus crédible possible, s'est ainsi associé à des égyptologues et autres linguistes. L'idée d'un outil de traduction automatisé commence alors à germer, puis se concrétise désormais par le concours de Google Cloud et de Psycle.Pour alimenter son système de machine learning, The Hieroglypgic Initiative a besoin de se constituer une base de données conséquente. C'est donc tout naturellement qu'Ubisoft s'est tourné vers la communauté de joueurs d'Assassin's Creed, qui ont contribué massivement à la reproduction de glyphes sur l'outil dédié. "", peut-on lire sur le blog de l'éditeur ", déclare Pierre Miazga, Project Director chez Ubisoft. "".L'outil devrait être finalisé à la fin d'année, et être mis à la disposition des étudiants de grammaire égyptienne antique. Pour, il ne reste donc plus qu'à recevoir le soutien de la communauté scientifique afin de passer la seconde, et de s'imposer comme un outil de référence en la matière.