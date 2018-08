On sait désormais à quoi ressemblait l'ADN des dinosaures

Pas encore de parc avec des dinosaures

Si les os des dinosaures ont été préservés par la Terre durant des millions d'années, l's'est logiquement décomposé beaucoup plus rapidement, emportant ses précieuses informations avec elles. Néanmoins, une équipe de chercheurs issue de l', au Royaume-Uni s'est penchée de près sur la question.Par la suite, ces derniers auraient été capables de reconstituer un historique de l'ADN des dinosaures remontant à 255 millions d'années, des millions d'années après leur passage sur la Terre. Pour se faire, ces derniers expliquent s'être basé sur l'ADN de tortues et d'oiseaux existants, soient des descendants des très lointains dinosaures.Comme l'indiquent les chercheurs, l'on pouvait s'attendre à ce que leur ADN soit très différent en raison du fait que les dinosaures présentaient de nombreuses espèces différentes. Néanmoins, il semblerait que le support génétique des dinosaures ait été relativement stable au long de l'histoire. De fait, cela signifie que les oiseaux d'aujourd'hui ont un ADN relativement similaire à celui des dinosaures de l'époque.Compte tenu du fait que l'équipe de chercheurs se concentre sur la façon dont l'ADN s'assemble en chromosome chez les oiseaux, le professeur Griffin explique : « Ces 'assemblages au niveau des chromosomes' sont le but ultime d'un effort de séquençage du génome, car ils nous permettent de poser une série de questions biologiques que nous ne pourrions pas nous poser autrement ».Suite à une question posée par CNET , le professeur Griffin a indiqué que ce travail n'aboutirait certainement pas encore à la renaissance des dinosaures. Ni à des parcs dans lesquels nous pourrions leur rendre visite.