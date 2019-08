Fortnite : la colère gronde chez les joueurs, qui appellent au boycott du jeu et d'Epic Games

Les fans de Fortnite ont mis le jeu dans leur viseur (© Alexandre Boero pour Clubic)

Fortnite enchaîne les (mauvais) ajouts

Tout le monde se demande depuis longtemps qui peut faire tomber Fortnite de son piédestal. Mais personne n'avait envisagé que ce serait Fortnite qui s'en ocuperait #FortniteEND — Secrétaire (@TEAR_Beurk) August 28, 2019

#FortniteEND Mon pote : Tu joue a Fortnite ?



Moi : Non t'es dans le passer



Mon pote : Tu joue à a quoi alors ?



Moi : pic.twitter.com/moe6P3kDju — S̸ U̴ℙ𝔼ℝS𝓞SSӨ (@supersosso_) August 28, 2019

Grâce aux réseaux sociaux, une vague de colère peut très vite se propager, surtout lorsqu'elle concerne l'un des jeux vidéo majeurs de ces deux dernières années :. Le titre du studios'est en effet mis à dos une partie de ses joueurs, qui se plaignent des dernières mises à jour apportées au modeSur Twitter, les joueurs de Fortnite ont fait remonter ledans les tendances du moment. Celui-ci a été choisi pour appeler au. Pire, certains amateurs annoncent même la mort de ce dernier. Mais pourquoi ?Tout a commencé avec, principale nouveauté de la saison 10. La grande exo-armure ne se fait clairement pas de copains, puisque celle-ci est considérée comme étant bien trop puissante. Même chose pour, qui n'a pas la cote. La modification dua également très mal été perçue par la communauté, qui la trouve injuste.Epic Games, de son côté, se justifie en affirmant que l'ancien Turbo Build avantageait les joueurs avec une latence basse et qu'il fallait procéder à un rééquilibrage des forces, pour donner une meilleure chance aux joueurs barrés par une faible connexion Internet.Dans tous les cas, cette campagne négative n'est évidemment pas bonne pouret, qui risquent de perdre à la fois argent et joueurs, dont certains annoncent leur retour sur... Minecraft . Et plus dure sera la rentrée...