Fornite peut désormais tourner à 60 IPS sur les derniers iPhone Xr, Xs et Xs Max

Fornite, mieux sur iPhone que sur Switch et Android



Crédit : The Verge

Voilà une bonne nouvelle pour les détenteurs d'. Alors que le jeu était bloqué à une configuration maximale de 30 images par seconde, vous pouvez dès à présent(ou FPS) sur votre smartphone Apple. Grâce à cela, vous pourrez vous enivrer lors de votre prochaine Battle Royale d'une image plus nette et d'un jeu bien plus fluide. Auparavant, il vous faut bien sûr téléchargerproposée par Epic Games (6.31) pour pouvoir procéder au changement dans les préférences vidéos du jeu.La configuration de 60 IPS est supérieure à ce que proposent la Nintendo Switch et les appareils Android, limités à 30 images par seconde (Epic Games révèle tout de même). Si les derniers iPhone ne sont pas équipés d'un ventilateur comme la console hybride japonaise, lede la firme de Cupertino, qui équipe ses derniers appareils, permet cette cadence de 60 IPS.Notons toutefois que toujours du côté d'Apple, les autres mobiles restent coincés à 30 IPS... tout comme l'iPad Pro 2018.